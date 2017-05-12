САП требуют ареста Мартыненко и залог в 300 миллионов гривен - ФОТО

Заседание открыл председательствующий судья Олег Присяжнюк. Сам Николай Мартыненко также присутствует в суде.

Вместе с тем прокуроры САП требуют в суде избрать бывшему народному депутату, который подозревается в создании преступной организации и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 миллионов гривен. Как пояснил прокурор САП Андрей Перов, он просит отменить предыдущее постановление и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Такая сумма соответствует материальному состоянию и сопоставима нанесенным убыткам, - сказал прокурор, добавив, что такая сумма будет гарантией выполнения Мартыненко возложенные на него обязанности.

В свою очередь, по словам прокурора Романа Симкива, подозреваемый может влиять на свидетелей и пытается создать положительный имидж для себя.

Напомним, задержание Мартыненко произошло вечером 20 апреля. Он задержан по подозрению в причастности к крупной растрате. По версии следствия, "Восточный ГОК" заключил контракт с подконтрольной Мартыненко компанией-посредником на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Как сообщал УРА-Информ, суд над Мартыненко, где ему избиралась мера пресечения, состоялся 21-22 апреля. По решению следственного судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника экс-нардеп был отпущен на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.