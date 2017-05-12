САП требуют ареста Мартыненко и залог в 300 миллионов гривен - ФОТО

В Апелляционном суде Киева в пятницу утром, 12 мая, началось заседание по рассмотрению жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на отказ от ареста бывшего народного депутата Николая Мартыненко.
Заседание открыл председательствующий судья Олег Присяжнюк. Сам Николай Мартыненко также присутствует в суде.
Вместе с тем прокуроры САП требуют в суде избрать бывшему народному депутату, который подозревается в создании преступной организации и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 миллионов гривен. Как пояснил прокурор САП Андрей Перов, он просит отменить предыдущее постановление и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Такая сумма соответствует материальному состоянию и сопоставима нанесенным убыткам, - сказал прокурор, добавив, что такая сумма будет гарантией выполнения Мартыненко возложенные на него обязанности.
В свою очередь, по словам прокурора Романа Симкива, подозреваемый может влиять на свидетелей и пытается создать положительный имидж для себя.
Напомним, задержание Мартыненко произошло вечером 20 апреля. Он задержан по подозрению в причастности к крупной растрате. По версии следствия, "Восточный ГОК" заключил контракт с подконтрольной Мартыненко компанией-посредником на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.
Как сообщал УРА-Информ, суд над Мартыненко, где ему избиралась мера пресечения, состоялся 21-22 апреля. По решению следственного судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника экс-нардеп был отпущен на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.