13:47 12.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165711:nastia

На Луганщине будут судить троих боевиков

В прокуратуре Луганской области сообщили, что в местный суд направлены обвинительные акты относительно трех боевиков террористической организации "ЛНР".

На Луганщине будут судить троих боевиков

В сообщении говорится, что военнослужащие с января 2015 и по настоящее время по предварительному сговору с должностными лицами Вооруженных сил РФ, выполняли преступные приказы вопреки требованиям Конституции Украины и норм международного законодательства. Сообщается, что вышеуказанные лица добровольно способствовали реализации преступной цели, направленной на изменение границ территории и государственной целостности границ Украины.

Кроме того, мужчины осуществляли разведывательную деятельность на передовых линиях расположения Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии, подразделений территориальной обороны, других правоохранительных органов Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Киеве  апелляционный суд принял решение оставить Николая Мартыненко на поруках народных депутатов и министров. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив