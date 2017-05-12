На Луганщине будут судить троих боевиков

В сообщении говорится, что военнослужащие с января 2015 и по настоящее время по предварительному сговору с должностными лицами Вооруженных сил РФ, выполняли преступные приказы вопреки требованиям Конституции Украины и норм международного законодательства. Сообщается, что вышеуказанные лица добровольно способствовали реализации преступной цели, направленной на изменение границ территории и государственной целостности границ Украины.

Кроме того, мужчины осуществляли разведывательную деятельность на передовых линиях расположения Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии, подразделений территориальной обороны, других правоохранительных органов Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Киеве апелляционный суд принял решение оставить Николая Мартыненко на поруках народных депутатов и министров.