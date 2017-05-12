На Донбассе в четверг двое украинских военных погибли и шестеро получили ранения

За прошедшие сутки российские наемники совершили 53 обстрела. Более половины из них состоялись после шести часов вечера и до полуночи.

В результате таких действий погибли двое украинских военнослужащих. Еще шестеро наших бойцов получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, российско-оккупационные войска не прекращают провоцировать наши войска.

При этом большая часть обстрелов пришлась на Приморское направление. В частности, Широкино, Водяное, Гнутово, Чермалык и Павлополь боевики обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а Марьинку – из минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в окрестностях Марьинки и Лебединского работал вражеский снайпер.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку и Луганское из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, Пески, Новолуганское и Новгодское – из гранатометов и стрелкового оружия, Майорск и Верхнеторецк – из вооружения БМП.

На Луганском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования поздно вечером из автоматических станковых гранатометов били по украинским защитникам Новозвановки, а близ Валуйского - из стрелкового оружия.

Напомним, боевики за минувшие сутки 37 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате таких действий был ранен один украинский боец.