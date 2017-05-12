18:55 12.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Миндаля на 700 тысяч гривен пытались незаконно вывезти из Украины

Пресс-служба Государственной пограничной службы сообщила, что в пункте пропуска "Ильичевский МТП" был задержан мужчина, который пытался вывезти из Украины полтонны миндаля.

Миндаля на 700 тысяч гривен пытались незаконно вывезти из Украины

В сообщении говорится, что в рамках проведения операции "Граница-2017" пограничники и представители ГФС проверили грузовой автомобиль, который направлялся на теплоходе из Украины в Грузию. В результате осмотра грузовика, которым управлял гражданин Грузии, было найдено незадекларированные ящики с миндалем. Общиц вес орехов составил 560 кг. А предварительная сумма оценки изъятого товара – 715 тысяч гривен.

Все обстоятельства данного правонарушения выясняются правоохранительными органами.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киевской области грузовик сбил велосипедистку.


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