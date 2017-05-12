Лукашенко призвал изменить график обучения в белорусских школах

Президент заявил, что некоторые родители выступают против такого решения, но прежде всего необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал.

В сообщении говорится, что президент считает недопустимым подъем детей в шесть часов утра.

"Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться", - возмутился Александр Лукашенко.

Ранее УРА-Информ сообщал, что недавно отдел контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США выдал документ о продлении ослабления санкций против Беларуси.