Лукашенко призвал изменить график обучения в белорусских школах

БЕЛТА передает, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы белорусских школ и начинать уроки не ранее девяти часов утра.
Президент заявил, что некоторые родители выступают против такого решения, но прежде всего необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал.
В сообщении говорится, что президент считает недопустимым подъем детей в шесть часов утра.
"Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться", - возмутился Александр Лукашенко.
Ранее УРА-Информ сообщал, что недавно отдел контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США выдал документ о продлении ослабления санкций против Беларуси.