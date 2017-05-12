Кисилеву в Крыму разбили лицо

Таким он приехал из аннексированного Россией Крыма. Как пишет российское издание Газета.Ru, которая цитирует словам самого Киселева, он получил ссадины во время отдыха.

Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков, - пояснил журналист в Москве на презентации книги "главы парламента" Крыма Владимира Константинова. Вместе с тем он пояснил, что теперь у него такой имидж, который отражает его позицию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 11 мая, к дому общественного активиста Ризы Изетова в аннексированном Россией Крыму пришли с обысками. Обыски проходят также и в Строгоновке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.