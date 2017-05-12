ГосЧС предупреждают о сильных дождях с грозами на западе Украины

Они принесут грозы и порывы ветра. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, сегодня Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области накроют сильные дожди и грозы.

В ГосЧС также напоминают, что арктический циклон будет бушевать на территории Украины еще примерно пять дней. В течение недели вероятны кратковременные дожди и новые снегопады. Давление будет колебаться, но в целом будет снижаться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 12 мая, в Украины холодный воздух из Украины начнет отступать на восток. На большую часть территории страны придет теплый воздух и установится умеренное тепло.

Вместе с тем Укргидрометцентр отмечает, что ожидаются кратковременные дожди, днем на Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, местами грозы. Сухо будет лишь в большинстве южных, а ночью и в Донецкой и Луганской областях.