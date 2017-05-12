Боевики из минометов обстреляли Станицу Луганскую, сгорел частный дом

Снаряды попали по жилым строениям. В частности, по улице Лебединского после прямого попадания полностью сгорел в частный дом. К счастью, из людей никто не пострадал.

Вместе с тем, как сообщает заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко на своей странице в социальной сети, в вчера вечером в результате вражеского обстрела наших позиций вблизи села Новозвановка из автоматических гранатометов ранен наш защитник.

Кроме того, по укреплениям сил антитеррористической операции возле поселка Крымское Новоайдарского района боевики дважды открывали огонь из 120-мм минометов, БМП и автоматических гранатометов. В направлении села Валуйське Станично-Луганского района противник трижды открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а четверг, 11 мая, боевики усилили обстрелы украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции. За прошедшие сутки российские наемники совершили 53 обстрела. Более половины из них состоялись после шести часов вечера и до полуночи.