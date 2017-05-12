Апелляционный суд оставил Мартыненко на "поруках"

Суд принял решение оставить бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруках народных депутатов и министров. Как заявил, председательствующий судья Николай Присяжнюк, жалобу прокуроров САП суд оставляет без удовлетворения. Решение Соломенского суда оставить в силе.

Вместе с тем прокурор Роман Сымкив отметил, что по мнению САП подозрения, выдвинутые против обвиняемого обоснованное и риски, которые описаны свидетельствуют о том, что мера пресечения Мартыненко избрана слишком мягкой. По мнению прокуроров, Мартыненко может использовать социальные сети и СМИ, чтобы влиять на общественное мнение и обвинили защитников в ненадлежащем поведении.

Напомним, САП просит назначит Николаю Мартыненко альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 300 миллионов гривен. В свою очередь, адвокаты уверяют в том, что Мартыненко не собирается выезжать за пределы Украины и риски - надуманы.

Как сообщал УРА-Информ, суд над Мартыненко, где ему избиралась мера пресечения, состоялся 21-22 апреля. По решению следственного судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника экс-нардеп был отпущен на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

Задержание Мартыненко произошло вечером 20 апреля. Он задержан по подозрению в причастности к крупной растрате. По версии следствия, "Восточный ГОК" заключил контракт с подконтрольной Мартыненко компанией-посредником на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.