15:23 12.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аэропорт "Киев" закроют с 14 по 24 мая

В пресс-службе КГГА сообщили, что в аэропорту "Киев" с 14 по 24 будет проходить ремонт.

Аэропорт

В сообщении говорится, что аэропорт будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

Сообщается, что в аэропорту создан оперативный штаб для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также с целью строгого выполнения плана проведения ремонтных работ.

Граждане предупреждаются, что все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправления и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

Ранее УРА-Информ сообщал, что из-за ремонта столичная власть ограничит движение транспорта возле метро "Нивки".


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