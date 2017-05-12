Аэропорт "Киев" закроют с 14 по 24 мая

В сообщении говорится, что аэропорт будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

Сообщается, что в аэропорту создан оперативный штаб для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также с целью строгого выполнения плана проведения ремонтных работ.

Граждане предупреждаются, что все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправления и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

Ранее УРА-Информ сообщал, что из-за ремонта столичная власть ограничит движение транспорта возле метро "Нивки".