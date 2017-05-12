100 млн евро просит Украина у Германии на новые электрички

В сообщении говорится, что с целью сокращения убытков пригородного пассажирского ж/д сегмента транспортное ведомство планирует организовать между городами конкурс и предоставить новые поезда тому городу, который предложит ведомству наилучшую концепцию безубыточной модели использования новых составов.

Кроме того, министр сообщил, что пригородные электрички вообще являются убыточными для Укрзализныци. Он предложил ввести нормальную систему оплаты, контроль, убрать злоупотребления.

Также было сообщено, что в 2017 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать более 150 пассажирских вагонов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине состав электричек пополнился 80 вагонами.