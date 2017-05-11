Жители оккупированного Донбасса стремятся оформлять биометрические паспорта

Так, сейчас на востоке растет число стремящихся к оформлению биометрических паспортов украинских граждан. Эту информацию сегодня – 11 мая – распространил в соцсети представитель "Информационного сопротивления" Д. Тымчук.

Согласно его сведениям – теперь в "ЛДНР" есть немалое число желающих сделать быстрее себе такой документ. Из этого следует и быстрый рост числа "организаций", что занимаются организацией поездок на неоккупированные территории. Теперь кроме шанса купить украинские лекарства и продукты можно оформить себе украинский биометрический паспорт и этим фирмы привлекают клиентов – поведал Тымчук.

Как сообщал УРА-Информ, к началу апреля уже трем миллионам украинцев выдали биометрический паспорт.