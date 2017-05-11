12:34 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители оккупированного Донбасса стремятся оформлять биометрические паспорта

Среди проживающих на оккупированных территориях на востоке страны стало гораздо больше тех, кто хотел бы сделать себе биометрический паспорт.

Жители оккупированного Донбасса стремятся оформлять биометрические паспорта

Так, сейчас на востоке растет число стремящихся к оформлению биометрических паспортов украинских граждан. Эту информацию сегодня – 11 мая – распространил в соцсети представитель "Информационного сопротивления" Д. Тымчук.

Согласно его сведениям – теперь в "ЛДНР" есть немалое число желающих сделать быстрее себе такой документ. Из этого следует и быстрый рост числа "организаций", что занимаются организацией поездок на неоккупированные территории. Теперь кроме шанса купить украинские лекарства и продукты можно оформить себе украинский биометрический паспорт и этим фирмы привлекают клиентов – поведал Тымчук.

Как сообщал УРА-Информ, к началу апреля уже трем миллионам украинцев выдали биометрический паспорт.

 


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