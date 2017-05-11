03:00 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возле Широкино террористы применили систему "Партизан"

Террористы в течение десятого мая обстреливали Широкино четырежды.

Возле Широкино террористы применили систему

Так, боевики применяли ради своих обстрелов 122 миллиметровую систему, которая носит название “Партизан”. Про это вскоре рассказали в штабе АТО. Таким образом, известно о том, что десятого мая по н.п. Широкино четырежды стреляли из "Партизана".

Жертв, к счастью, среди мирных местных жителей не было. Также пресс-центр отметил и то, что подобного рода действия от ОРДО ставят себе целью оправдать обстрелы собственных позиций, что фиксировались четвертого и девятого числа – в сторону н.п. Безымянное.

Как сообщал УРА-Информ, на мариупольском направлении за сутки заметили 35-ть обстрелов врага.

 


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