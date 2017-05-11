В Житомире задержали полицейских "крышевавших" проституток - ФОТО

Сотрудник внутренней безопасности Национальной полиции "крышевал" в городе проституцию. Как сообщает в четверг, 11 мая, пресс-центр СБУ, капитан полиции "выходил" на житомирских проституток и предлагал им свою защиту.

При этом он гарантировал женщинам "спокойную работу под его крышей" и за свои "труды" требовал еженедельное вознаграждение в полторы-две тысячи гривен. Для получения денег он привлек посредника.

Правоохранители задокументировали пять фактов получения денег и во время последней задержали обоих злоумышленников в центре города. Сейчас проходят обыски в служебном кабинете капитана, по месту жительства его и посредника. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Подготовка к преступлению и Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве полиции задержала группу злоумышленников, которые вымогали у предпринимателей деньги. Группа состояла из трех человек. Они требовали от частного предпринимателя 1,3 миллионов долларов якобы для передачи лично Генпрокурору Украины.