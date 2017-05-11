В различных регионах Украины начали демонтаж нелегальных АГЗП

Об этом сообщает пресс-службу НАУ.

По его словам, в Днепре ликвидировали сеть из 30 незаконных АГЗП. Также стали проверять правоохранители заправки на предмет из законности в Мариуполе.

При этом Кулик подчеркнул, что Ассоциация готова содействовать борьбе с нелегалами в регионах, так как единые правила работы газовых модулей должны распространяться на всю территорию Украины.

"НАУ готова выйти с этой же задачей в регионы, оказать содействие властям всех областных центров, потому что автозаправочный бизнес должен быть цивилизованным в Украине. Правила игры должны быть одни для всех", - добавил Кулик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", служащие налоговой милиции на Киевщине вместе со служащими прокуратуры сумели недавно устранить пять незаконных АЗС.