В Крыму оккупанты вновь обыскивают дома крымских татар - ФОТО

Обыски проходят также и в Строгоновке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

По его данным, обыск у Риза закончился. Они длились с шести часов утра и закончились только к девяти часам. Самого Ризу увезли, адвокат едет за ним, - написал он, добавив, что во время обысков были перекрыты улицы, даже соседние.

Вместе с тем адвокат напомнил, что сегодня же в два часа дня состоится очередное заседание по обвинению Редван Сулейманова в диверсии. В Железнодорожном суд будет рассмотрено апелляционную жалобу на продление ареста Энверу Мамутову в Верховном суде, - добавил адвокат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вооруженные люди в Крыму пришли с обысками к дому председателя регионального Меджлиса.