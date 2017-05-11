10:16 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165597:Polishuk

В Крыму оккупанты вновь обыскивают дома крымских татар - ФОТО

В четверг утром, 11 мая, к дому общественного активиста Ризы Изетова в аннексированном Россией Крыму пришли с обысками.

В Крыму оккупанты вновь обыскивают дома крымских татар - ФОТО

Обыски проходят также и в Строгоновке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

По его данным, обыск у Риза закончился. Они длились с шести часов утра и закончились только к девяти часам. Самого Ризу увезли, адвокат едет за ним, - написал он, добавив, что во время обысков были перекрыты улицы, даже соседние.

Вместе с тем адвокат напомнил, что сегодня же в два часа дня состоится очередное заседание по обвинению Редван Сулейманова в диверсии. В Железнодорожном суд будет рассмотрено апелляционную жалобу на продление ареста Энверу Мамутову в Верховном суде, - добавил адвокат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вооруженные люди в Крыму пришли с обысками к дому председателя регионального Меджлиса.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив