В четверг в Украине ночью заморозки, днем - дожди

Ночью без осадков, днем в Волынской, Ровенской, северных и местами в центральных областях пройдет небольшой дождь. На почве и местами в воздухе заморозки до минус 5 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров за секунду.

Вместе с тем днем потеплеет до 13-18 градусов.

В Киеве сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. На почве и местами в воздухе заморозки до 5 градусов мороза. Днем потеплеет до 14-16 градусов.

На западе страны в четверг днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов выше нуля. На почве и местами в воздухе возможны заморозки до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

В северных регионах сегодня днем небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 0-5 теплых градусов. На почве и местами в воздухе заморозки до 5 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 13-18 теплых градусов.

В центре Украины днем местами небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов со знаком плюс. На почве и местами в воздухе заморозки до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 13-18 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов, на почве и местами в воздухе заморозки до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

На юге Украины сегодня синоптики осадков не обещают. Ночью температура воздуха составит 2-7 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов.

В Крыму также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 3-8 теплых градусов. Днем потеплеет до 15-20 градусов.