Сегодня в Украине праздновали День Европы

В сообщении говорится, что большинство городов Украины присоединилась к празднованию этого дня.

Так, в Ужгороде на площади Народной торжественно подняли государственный флаг.

Одесситы также отметили День Европы поднятием флагов Украины и Европейского Союза.

Во Львове устроили перформанс по случаю принятия безвизового режима. Около сотни студентов, школьников и рядовых львовян пришли к зданию ЛОГА с сине-желтыми флажками. На здании областной администрации вывесили сине-желтые флаги, а также флаги Европейского союза. Участники акции выпустили в небо сине-желтые шарики.

На острове Хортица в Запорожье флаги Украины подняли на самую высокую в стране отметку над уровнем моря.

В Хмельнимцкой обл. же отметили это событие флэшмобом “Украина это Европа”. Около 200 студентов ВУЗов выпустили в небо белые воздушные шарики с флагами Украины и Евросоюза.

На Херсонщине устроили торжественный парад на площади Свободы, где состоялось поднятие флагов. По завершению торжества участники мероприятия совершили шествие к Мемориалу Героев независимой Украины.

Церемонией поднятия флагов и парадом оркестра отметили День Европы в Кропивницком и Александрии.

В Николаеве жители города, представители администрации и гости города присоединились к поднятию Государственного флага Украины, Знамени Европейского Союза и Флага города Николаева.

В Житомире на День Европы установили самый большой в Украине флаг ЕС. Полотно площадью свыше 456,4 кв. м. разместили на здании в центре города.

Таким образом, эти и другие города Украины разделили радость касательно ввода безвизового режима между Украиной и Европейским союзом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наша страна уже летом станет частью открытого европейского пространства.