Сегодня в Украине праздновали День Европы

УНН передает, что сегодня украинцы отметили День Европы. Причиной этого стало заседание Совета Министров ЕС, во время которого было принято решение об отмене визовых требований для граждан Украины. Поэтому было решено объединить празднования данного события и Дня Европы в один день.
В сообщении говорится, что большинство городов Украины присоединилась к празднованию этого дня.
Так, в Ужгороде на площади Народной торжественно подняли государственный флаг.
Одесситы также отметили День Европы поднятием флагов Украины и Европейского Союза.
Во Львове устроили перформанс по случаю принятия безвизового режима. Около сотни студентов, школьников и рядовых львовян пришли к зданию ЛОГА с сине-желтыми флажками. На здании областной администрации вывесили сине-желтые флаги, а также флаги Европейского союза. Участники акции выпустили в небо сине-желтые шарики.
На острове Хортица в Запорожье флаги Украины подняли на самую высокую в стране отметку над уровнем моря.
В Хмельнимцкой обл. же отметили это событие флэшмобом “Украина это Европа”. Около 200 студентов ВУЗов выпустили в небо белые воздушные шарики с флагами Украины и Евросоюза.
На Херсонщине устроили торжественный парад на площади Свободы, где состоялось поднятие флагов. По завершению торжества участники мероприятия совершили шествие к Мемориалу Героев независимой Украины.
Церемонией поднятия флагов и парадом оркестра отметили День Европы в Кропивницком и Александрии.
В Николаеве жители города, представители администрации и гости города присоединились к поднятию Государственного флага Украины, Знамени Европейского Союза и Флага города Николаева.
В Житомире на День Европы установили самый большой в Украине флаг ЕС. Полотно площадью свыше 456,4 кв. м. разместили на здании в центре города.
Таким образом, эти и другие города Украины разделили радость касательно ввода безвизового режима между Украиной и Европейским союзом.
Ранее УРА-Информ сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наша страна уже летом станет частью открытого европейского пространства.