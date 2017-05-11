Прокуратура задержала группу злоумышленников за вымогательство, - Луценко

Группа состояла из трех человек. Они требовали от частного предпринимателя 1,3 миллионов долларов якобы для передачи лично Генпрокурору Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, два адвоката и один подсудимый по статье за ​​умышленное убийство гражданин требовали деньги и грозили ему, в случае не повиновения от наезда на бизнес до физической расправы, - пояснил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Киевская местная прокуратура № 9 направила в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера Департамента социальной политики Киевской горадминистрации и бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления социальной защиты населения КГГА по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах.