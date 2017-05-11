17:44 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине три человека незаконно пересекли границу с Польшей

Отдел коммуникации полиции Львовщины сообщает, что к административной ответственности были привлечены трое иностранцев, которые незаконно пересекли границу с Польшей в Старосамборском районе Львовской области.

На Львовщине три человека незаконно пересекли границу с Польшей

В сообщении говорится, что правонарушителей оштрафовали на 3 тыс. 400 грн.

Кроме того, в отношении организаторов их переправки через границу правоохранители открыли уголовное производство.

Сообщается, что в ходе расследования правоохранители установили, что 3 иностранцев в возрасте от 22 до 34 лет прибыли в Киев 29 апреля самолетом транзитом через Грузию, намереваясь в дальнейшем попасть в Германию. Их встретило лицо, которое пообещало организовать нелегальное пересечение украинской-польской границы.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, причастного к организации незаконного пересечения границы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  МИД Украины предупреждает украинцев об опасной эпидемии в Кении.


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