На Львовщине три человека незаконно пересекли границу с Польшей

В сообщении говорится, что правонарушителей оштрафовали на 3 тыс. 400 грн.

Кроме того, в отношении организаторов их переправки через границу правоохранители открыли уголовное производство.

Сообщается, что в ходе расследования правоохранители установили, что 3 иностранцев в возрасте от 22 до 34 лет прибыли в Киев 29 апреля самолетом транзитом через Грузию, намереваясь в дальнейшем попасть в Германию. Их встретило лицо, которое пообещало организовать нелегальное пересечение украинской-польской границы.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, причастного к организации незаконного пересечения границы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что МИД Украины предупреждает украинцев об опасной эпидемии в Кении.