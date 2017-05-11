На Херсонщине изъяли фальсифицированный алкоголь на 5,2 миллиона гривен

Стоимость изъятого товара составила 5,2 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, полиция расследовала уголовное дело и разоблачила

одно из херсонских предприятий.

Должностные лица предприятия организовали незаконное распространение фальсифицированных алкогольных напитков, как на территории Херсонской области, так и по всей Украине. При этом свой товар злоумышленники продавался через сеть реализаторов, а также путем размещения объявлений в интернете с использованием служб доставки.

Во время обысков правоохранители изъяли 73 826 бутылок алкогольного фальсификата. Вся изъятая продукция маркирована марками акцизного налога с явными признаками подделки. Кроме того, как показала проверка, указанные акцизные марки завод - производитель не получал и, соответственно, не использовал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Управления защиты экономики Киевщины совместно с местной прокуратурой в селе Петропавловская Борщаговка разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя.