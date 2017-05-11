02:00 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине изъяли фальсифицированный алкоголь на 5,2 миллиона гривен

Полиция Херсонской области изъяли партия фальсифицированного алкоголя.

На Херсонщине изъяли фальсифицированный алкоголь на 5,2 миллиона гривен

Стоимость изъятого товара составила 5,2 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, полиция расследовала уголовное дело и разоблачила

одно из херсонских предприятий.

Должностные лица предприятия организовали незаконное распространение фальсифицированных алкогольных напитков, как на территории Херсонской области, так и по всей Украине. При этом свой товар злоумышленники продавался через сеть реализаторов, а также путем размещения объявлений в интернете с использованием служб доставки.

Во время обысков правоохранители изъяли 73 826 бутылок алкогольного фальсификата. Вся изъятая продукция маркирована марками акцизного налога с явными признаками подделки. Кроме того, как показала проверка, указанные акцизные марки завод - производитель не получал и, соответственно, не использовал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Управления защиты экономики Киевщины совместно с местной прокуратурой в селе Петропавловская Борщаговка разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя.


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