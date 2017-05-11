На Евровидение уже продали 58 тысяч билетов

Эти сведения 11-го мая распространил сайт указанного конкурса. Таким образом – к десятому мая сумели продать людям больше 58-ми тысяч билетов на шоу. Организаторы говорят, что крайне рады, что такое немаленькое количество людей посетит конкурс. Сейчас понятно, что популярностью пользуются дневные шоу. На конкурс приходят целые семьи и Евровидение непременно останется у детей в памяти.

Также исполнительный продюсер конкурса подчеркивал, что он проходит согласно планируемому сценарию.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня – 11 мая – пройдет второй полуфинал конкурса Евровидение.