11:14 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Евровидение уже продали 58 тысяч билетов

К десятому мая на выступления Евровидения успели продать уже примерно 58 тысяч билетов.

На Евровидение уже продали 58 тысяч билетов

Эти сведения 11-го мая распространил сайт указанного конкурса. Таким образом – к десятому мая сумели продать людям больше 58-ми тысяч билетов на шоу. Организаторы говорят, что крайне рады, что такое немаленькое количество людей посетит конкурс. Сейчас понятно, что популярностью пользуются дневные шоу. На конкурс приходят целые семьи и Евровидение непременно останется у детей в памяти.

Также исполнительный продюсер конкурса подчеркивал, что он проходит согласно планируемому сценарию.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня – 11 мая – пройдет второй полуфинал конкурса Евровидение.


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