Мусоросжигательный завод на Львовщине будут строить китайцы

Его строительство займется Китайская компания Grand blue. Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, китайцы намерены возвести завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии.

Разработка проекту будет длиться около шести месяцев, затем будет происходить процедура согласования документации, после этого компания планирует приступить к строительству, - пояснили в администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львовский городской совет 27 апреля проголосовал за выделение 21миллионов гривен городам области для выполнения меморандума о вывозе мусора из Львова.