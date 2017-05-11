22:55 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мусоросжигательный завод на Львовщине будут строить китайцы

В городе Червонограде Львовская область будет построен мусоросжигательный завод.

Мусоросжигательный завод на Львовщине будут строить китайцы

Его строительство займется Китайская компания Grand blue. Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, китайцы намерены возвести завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии.

Разработка проекту будет длиться около шести месяцев, затем будет происходить процедура согласования документации, после этого компания планирует приступить к строительству, - пояснили в администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львовский городской совет 27 апреля проголосовал за выделение 21миллионов гривен городам области для выполнения меморандума о вывозе мусора из Львова.


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