16:12 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Министр МВД прокомментировал фото начальника Нацполиции Днепропетровщины в свитере СССР

В пресс-службе МВД Украины сообщили, что Арсен Аваков прокомментировал фото Виталия Глуховери в свитере СССР, которое появилось в сети Интернет.

Министр МВД прокомментировал фото начальника Нацполиции Днепропетровщины в свитере СССР

В сообщении говорится, что министр был возмущен реакцией пользователей на фото 2005 года и критически высказался по поводу обсуждения нового главы полиции Днепропетровской.

Аваков назвал начальника Нацполиции Днепропетровской области патриотом до мозга костей. И подчеркнул, что полностью ему доверяет.

"Глуховеря родился в СССР, как и я. В 2005 году он надел на себя свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ сборной СССР по велотреку. Это основания для того, чтобы нести чушь?" – высказался по поводу вышесказанного Арсен Аваков.

Также, министр МВД подчеркнул, что в Украине не много офицеров, которые способны держать удар в таком серьезном регионе как Днепропертовщина так, как это делает В.Глуховеря.

Ранее УРА-Информ сообщал, что заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что во время Евровидения в Киеве соблюдается спокойная обстановка.


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