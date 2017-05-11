Министр МВД прокомментировал фото начальника Нацполиции Днепропетровщины в свитере СССР

В сообщении говорится, что министр был возмущен реакцией пользователей на фото 2005 года и критически высказался по поводу обсуждения нового главы полиции Днепропетровской.

Аваков назвал начальника Нацполиции Днепропетровской области патриотом до мозга костей. И подчеркнул, что полностью ему доверяет.

"Глуховеря родился в СССР, как и я. В 2005 году он надел на себя свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ сборной СССР по велотреку. Это основания для того, чтобы нести чушь?" – высказался по поводу вышесказанного Арсен Аваков.

Также, министр МВД подчеркнул, что в Украине не много офицеров, которые способны держать удар в таком серьезном регионе как Днепропертовщина так, как это делает В.Глуховеря.

Ранее УРА-Информ сообщал, что заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что во время Евровидения в Киеве соблюдается спокойная обстановка.