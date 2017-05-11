МИД предупреждает украинцев об опасной эпидемии в Кении

В сообщении говорится, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации в округе Момбаса, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещения упомянутого округа, а тем, кто находится в округе, покинуть его до нормализации эпидемиологической ситуации.

Кроме того, украинцев призвали безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Кения или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины в случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в МИД России дали комментарий по поводу "безвиза" для Украины.