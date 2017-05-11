ГСЧС предупредила о сильных дождях 12 мая

Кроме того, сильные дожди также пройдут на Закарпатье. Такие сведения сегодня распространила Госслужба по ЧС – специалисты предупредили про сильные ливни на западе вскоре - 12 мая 2017 г.

Согласно информации Укргидрометцентра, 12 мая на Закарпатье, Прикарпатье и в горах будут сильные дожди – отмечают в пресс-службе. При этом также сообщали о предупреждении синоптиков о том, что 11 мая в стране будут также заморозки. В частности, вечером 11 мая по Киеву будет холодная сухая погода – температура снизится до минус двух.

Как сообщал УРА-Информ, по стране десятого мая прогнозировали холодную и дождливую погоду.