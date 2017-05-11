13:32 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Двое боевиков покончили с собой во время майских праздников

Главное управление разведки Минобороны сообщает в Facebook, что в период майских праздников на Донбассе произошло два самоубийства в составе российских войск.

Двое боевиков покончили с собой во время майских праздников

В сообщении говорится, что в результате снижения морально-психологического состояния личного состава боевиков было совершено два самоубийства.

Сообщается, что в течение майских праздников в 1-м АК зафиксировано многочисленные случаи самовольного оставления военнослужащими боевых постов с оружием и совершения правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Во 2-м АК военнослужащими было совершено два самоубийства.

Кроме того, несколько боевиков взято под арест за осуществление стрельбы по гражданским объектам в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент с военнослужащими работают офицеры-психологи. Проводятся занятия по профилактике суицида и других правонарушений.

Ранее УРА-Информ сообщал, что жители оккупированного Донбасса стремятся оформлять биометрические паспорта.


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