Боевики за сутки 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Боевики за минувшие сутки 37 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате таких действий был ранен один украинский боец.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, украинские командиры вынуждены были, в случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, принимать и решение на адекватное открытие огня.

Вместе с тем, по данным штаба, на Приморском направлении, из переносных реактивных систем "Град" "П", минометов, танка, БМП, БТР, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции морских пехотинцев в районе Широкино. Защитников Красногоровки накрывали огнем минометов, а из БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливались опорные пункты ВСУ вблизи Водяного. По морским пехотинцам в районе Гнутово били из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а из пулеметов больших калибров и гранатометов велся огонь по украинским позициям вблизи Павлополя и Новоселовки Второй.

На Донецком направлении, из минометов были обстреляны опорные пункты вблизи шахты "Бутовка". Из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия накрывали огнем защитников Зайцева. По Авдеевке огонь велся из минометов и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новгородского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров били по нашим воинам под Каменкой. Опорные пункты вблизи Троицкого обстреливались из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм и противотанковых гранатометов боевики били по защитникам Новоалександровки. Из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия велся огонь по защитникам Валуйского и Новозвановки, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов.

Напомним, террористы 9 мая обстреливали Широкино четырежды. Тут боевики применяли 122 миллиметровую систему, которая носит название "Партизан".