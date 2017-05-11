Боевики уменьшили интенсивность обстрелов на Донбассе

В сообщении говорится, что ситуация на линии разграничения стала несколько спокойнее. Российско-оккупационные войска почти вдвое уменьшили интенсивность обстрелов украинских позиций.

Наряду с этим, было отмечено, что оккупанты все же продолжают применять минометы, а также реактивные установки “Град-Партизан”.

Ранее УРА-Информ сообщал, что двое боевиков в зоне АТО покончили с собой во время майских праздников.