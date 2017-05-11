14:39 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики уменьшили интенсивность обстрелов на Донбассе

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга передал информацию, что за прошедшие сутки интенсивность огня боевиков уменьшена.

Боевики уменьшили интенсивность обстрелов на Донбассе

В сообщении говорится, что ситуация на линии разграничения стала несколько спокойнее. Российско-оккупационные войска почти вдвое уменьшили интенсивность обстрелов украинских позиций.

Наряду с этим, было отмечено, что оккупанты все же продолжают применять минометы, а также реактивные установки “Град-Партизан”.

Ранее УРА-Информ сообщал, что двое боевиков в зоне АТО покончили с собой во время майских праздников.


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