А.Вилкула допрашивают касательно беспорядков в Днепре на 9 мая

В сообщении также говорится, что один из задержанных подозреваемых пошел на сотрудничество со следствием и "предоставил важные для следствия показания касательно организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки".

По словам Сарган, в настоящее время проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Днепре перевернулась "скорая" с беременной женщиной.