19:15 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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А.Вилкула допрашивают касательно беспорядков в Днепре на 9 мая

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган своей странице в Facebook написала, что следователи прокуратуры Днепропетровской области допрашивают Александра Вилкула как свидетеля в уголовном производстве о массовых беспорядках в Днепре на 9 мая.

А.Вилкула допрашивают касательно беспорядков в Днепре на 9 мая

В сообщении также говорится, что один из задержанных подозреваемых пошел на сотрудничество со следствием и "предоставил важные для следствия показания касательно организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки".

По словам Сарган, в настоящее время проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в  Днепре перевернулась "скорая" с беременной женщиной.


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