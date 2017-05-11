А.Вилкула допрашивают касательно беспорядков в Днепре на 9 мая

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган своей странице в Facebook написала, что следователи прокуратуры Днепропетровской области допрашивают Александра Вилкула как свидетеля в уголовном производстве о массовых беспорядках в Днепре на 9 мая.
В сообщении также говорится, что один из задержанных подозреваемых пошел на сотрудничество со следствием и "предоставил важные для следствия показания касательно организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки".
По словам Сарган, в настоящее время проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Днепре перевернулась "скорая" с беременной женщиной.