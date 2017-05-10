11:40 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 22 тысячи граждан

В течение прошлых суток девятого мая сквозь КПВВ на востоке нашего государства в местах проведения АТО прошло примерно 22 примерно тысячи граждан.

За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 22 тысячи граждан

Кроме того – также КПВВ за 24 последних часа проехало и четыре тысячи автотранспортных средств. Эти сведения сегодня распространили в ГПСУ. В пропускных контрольных пунктах в местах АТО утром на въезд, а также выезд было такое число автотранспорта.

В "Майорском" было 20 на въезд и 70 на выезд; в пункте "Марьинка" - 150/80; а также в "Гнутово" - 40/10. КПВВ сейчас функционируют согласно привычному режиму. Поток транспорта в контрольных пунктах был за сутки динамичным – так же как и в прошлые сутки.

Как сообщал УРА-Информ, женщина недавно родила ребенка на КПВВ "Гнутово".


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