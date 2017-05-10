00:30 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165470:nastia

Во Львове нашли сумку с боеприпасами

Пресс-служба Государственной пограничной службы сообщает, что совместно с полицией ими была обнаружена сумка с боеприпасами на территории вокзала во Львове.

Во Львове нашли сумку с боеприпасами

В сообщении говорится, что во время проведения проверки на сумку, которая лежала на полу в переходе к перрону железнодорожного вокзала, среагировала служебная собака. При осмотре содержимого сотрудники Госпогранслужбы и представители Нацполиции обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм и запал к ручной гранате.

Боеприпасы изъяты сотрудниками полиции. Продолжается поиск владельца сумки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре полицией был перекрыт канал продажи девушек в секс-рабство.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив