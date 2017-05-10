Во Львове нашли сумку с боеприпасами

В сообщении говорится, что во время проведения проверки на сумку, которая лежала на полу в переходе к перрону железнодорожного вокзала, среагировала служебная собака. При осмотре содержимого сотрудники Госпогранслужбы и представители Нацполиции обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм и запал к ручной гранате.

Боеприпасы изъяты сотрудниками полиции. Продолжается поиск владельца сумки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре полицией был перекрыт канал продажи девушек в секс-рабство.