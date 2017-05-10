В Украине во время акций 9 мая задержали 45 человек - ВИДЕО

При этом только в Киеве было задержано 25 человек. Как сообщил во время брифинга заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, столкновения происходили в Запорожье, Одессе, Днепре и Киеве.

Всего по Украине было задействовано 30 тысяч правоохранителей. В Киеве общественный порядок охраняют 3,5 представителей полиции и Национальной гвардии. Участие в мероприятиях принимали 50 тысяч граждан, - доложил Яровой.

Вместе с тем, по данным журналистов, которые ссылаются на свои источники в полиции, в Днепре уже назначили служебные проверки действий полиции во время проведения массовых мероприятий 9 мая.

Скрывать никто ничего не будет, есть фото, видео, есть расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно применяла специальные средства, - заявил главы местной полиции, добавив, что в городе во время массовых мероприятий в этот день полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков и балаклавы.

По предварительным данным в Днепре вчера пострадали 14 человек. Среди травмированных шесть полицейских и восемь участников акций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В некоторых городах Украины произошли стычки участников марша "Бессмертный полк" и националистами.