В Рио-де-Жанейро улицы патрулирует супермодель – ФОТО

Сообщается, что девушка с автоматом патрулирует городские улицы, а в свободное от работы время снимается в фотосессиях.

Девушка делится, что место, где она патрулирует Рио, имеет худший показатель преступности в городе. Там орудуют вооруженные грабители и убийцы.

Отмечено, что, меняя форму на бикини, полицейская Мари, довольно быстро стала популярной. Сейчас на ее странички в соцсетях подписаны тысячи человек.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский рэпер Потап похвастался новым образом, который позаимствовал у президента США Дональда Трампа.