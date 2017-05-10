В Николаеве избили ветеранов Афганистана - ФОТО

В результате инцидента пострадали четверо членов союза воинов-интернационалистов. Как сообщает полиции Николаевской области, по факту драки было задержано девять человек. Правоохранители также пояснили, что представители нескольких общественных объединений пришли в офис, чтобы обсудить ситуацию, в результате которой произошла стычка между ними 9 мая на главной площади города.

Однако, во время общения представители общественных объединений увидели символику, которая, по их мнению, относится к запрещенной законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Именно из-за этого и началась драка. Прибывшие на место происшествия прибыли полицейские успокоили разъяренных людей и, для выяснения обстоятельств инцидента и степени вины участников, доставили всех в Центральный отдел полиции. При этом после драки к врачам за медицинской помощью обратились четверо участников союза воинов-интернационалистов. У них зафиксированы телесные повреждения различной степени тяжести.

Полиция открыла уголовное дело по статьям Уголовного Кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 9 мая, в Украине во время акций посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне по всей Украине задержали 45 человек.