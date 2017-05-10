В Херсонской области через Интернет продавали нелегальный алкоголь

Пресс-служба ДФС Украины сообщает, что совместно с работниками Национальной полиции разоблачили одно из херсонских предприятий по незаконному распространению фальсифицированных алкогольных напитков как на Украины.
В сообщении говорится, что реализация фальсификата осуществлялась через сеть Интернет с использованием услуг служб доставки.
По результатам обысков, проведенных по месту хранения оптовых партий алкогольных напитков, изъято 73826 бутылок (почти 37,7 тыс. литров) алкогольного фальсификата стоимостью 5,2 млн грн.
В пресс-службе ДФС также отметили, что изъятая продукция маркирована марками акцизного налога с явными признаками подделки.
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