17:14 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области через Интернет продавали нелегальный алкоголь

Пресс-служба ДФС Украины сообщает, что совместно с работниками Национальной полиции разоблачили одно из херсонских предприятий по незаконному распространению фальсифицированных алкогольных напитков как на Украины.

В Херсонской области через Интернет продавали нелегальный алкоголь

В сообщении говорится, что реализация фальсификата осуществлялась через сеть Интернет с использованием услуг служб доставки.

По результатам обысков, проведенных по месту хранения оптовых партий алкогольных напитков, изъято 73826 бутылок (почти 37,7 тыс. литров) алкогольного фальсификата стоимостью 5,2 млн грн.

В пресс-службе ДФС также отметили, что изъятая продукция маркирована марками акцизного налога с явными признаками подделки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в одном из ночных клубов Одесчины произошла стрельба.


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