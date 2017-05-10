В Харьковской области осквернили памятник Жертвам войны

В сообщении говорится, что на памятнике была сделана надпись черной краской.

На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели необходимые мероприятия по установлению свидетелей происшествия и сбора вещественных доказательств.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в столице на месте памятника Ленину повредили инсталляцию.