16:16 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области осквернили памятник Жертвам войны

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что в пгт. Боровая Харьковской области неизвестные осквернили памятник жертвам Второй мировой войны

В Харьковской области осквернили памятник Жертвам войны

В сообщении говорится, что на памятнике была сделана надпись черной краской.

На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели необходимые мероприятия по установлению свидетелей происшествия и сбора вещественных доказательств.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в столице на месте памятника Ленину повредили инсталляцию.


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