17:43 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре назначили главного полицейского

УНН сообщает, что в Днепр с рабочим визитом посетил Сергей Князев, председатель нацполиции Украины.

В Днепре назначили главного полицейского

В сообщении говорится, что Князев заявил о снятии Игоря Репешко с должности начальника ГУ НП в Днепропетровской обл. На его место был представлен Виталий Глуховерю, который в 2014 занимал должность и.о. начальника ГУ МВД Украины в Днепропетровской обл.

Кроме того, Сергей Князев сообщил о начале служебного расследования в связи с инцидентами, произошедшими в Днепре на день Победы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в течение восьмого, а также девятого мая правоохранители провели задержание 89 человек.


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