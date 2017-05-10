В Днепре назначили главного полицейского

В сообщении говорится, что Князев заявил о снятии Игоря Репешко с должности начальника ГУ НП в Днепропетровской обл. На его место был представлен Виталий Глуховерю, который в 2014 занимал должность и.о. начальника ГУ МВД Украины в Днепропетровской обл.

Кроме того, Сергей Князев сообщил о начале служебного расследования в связи с инцидентами, произошедшими в Днепре на день Победы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в течение восьмого, а также девятого мая правоохранители провели задержание 89 человек.