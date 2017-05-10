01:30 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Раненных военных из зоны АТО доставили в Днепр

Советник председателя облгосадминистрации Днепропетровской области на своей странице в Facebook сообщила, что в Днепр были эвакуированы двумя военными вертолетами 6 раненых бойцов АТО.

Раненных военных из зоны АТО доставили в Днепр

В сообщении говорится, что состояние одного бойца было крайне тяжелым. Военный был ранен в районе Авдеевки, в него попал вражеский снайпер, эвакуация была срочная.

Известно также, что тяжело раненого бойца оперируют в Днепровской больницы им. Мечникова. Еще 3 раненых защитников направили в военный госпиталь, остальные трое также находятся в Днепровской больнице им.Мечникова.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в районе Луганского погиб украинский военный.


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