Обстрелы на Донбассе не прекращаются, погиб один военный

Только за минувшие сутки вторник, 9 мая. боевики 70 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных на Донбассе. В результате таких действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое украинских защитников получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении огнем минометов разляных калибров, БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции сил АТО вблизи Верхнеторецкого. Из минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вновь была обстреляна Авдеевка.

При этом Троицкое и Новгородское были обстреляны из минометов, а гранатометы различных систем применялись в районе Каменки.

На приморском направлении противник из минометов и противотанковых гранатометов обстрелял морских пехотинцев возле Павлополя и Широкино. По морским пехотинцам в районе Водяного бил из вооружения танка, минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов обстреливал защитников Лебединского и Новотроицкого, а по защитникам Марьинки бил из минометов, БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применял под Чермалыком и Гнутово, а автоматические гранатометы - вблизи Старогнатовки. Из стрелкового оружия обстрелял опорные пункты украинских войск вблизи Гранитного и Богдановки. В районе Павлополя активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения боевиков вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы различных систем применяли по опорным пунктам неподалеку Крымского. Защитников Новоалександровки обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2 и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новозвановки били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических гранатометов противник открывал огонь в сторону позиций сил АТО вблизи Валуйского, а из стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской.

Напомним, 8 мая недалеко от Луганского погиб военнослужащий из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины.