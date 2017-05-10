03:00 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

По причине внезапного резкого снижения на Закарпатье температуры воздуха объявили штормовое предупреждение.

На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

Эти сведения уже распространили в центре гидрометеорологии Закарпатья. Согласно сообщению – утром десятого мая на почве в регионе будут заморозки – температура снизится до пяти градусов со знаком минус.

При этом в регионе в пару ближайших дней ждут переменную облачность, без особых осадков. Ночью температура составит до плюс пяти градусов, иногда – до трех градусов мороза. Днем – примерно до 19 тепла.

Как сообщал УРА-Информ, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайной пожароопасности.


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