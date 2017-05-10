На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

Эти сведения уже распространили в центре гидрометеорологии Закарпатья. Согласно сообщению – утром десятого мая на почве в регионе будут заморозки – температура снизится до пяти градусов со знаком минус.

При этом в регионе в пару ближайших дней ждут переменную облачность, без особых осадков. Ночью температура составит до плюс пяти градусов, иногда – до трех градусов мороза. Днем – примерно до 19 тепла.

Как сообщал УРА-Информ, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайной пожароопасности.