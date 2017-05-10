14:44 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине устранены пять незаконных АЗС

Служащие налоговой милиции на Киевщине вместе со служащими прокуратуры сумели недавно устранить пять незаконных АЗС.

На Киевщине устранены пять незаконных АЗС

Данные АЗС функционировали на территории региона. Сегодня эту информацию распространила пресс-служба ГФС. Согласно данным – в процессе ведения расследования производства согласно статье 275 украинского УК было выяснено, что в регионе функционирует пять незаконных автозаправок, которые торгую дизельным топливом.

Сказано в том числе, что по итогам обысков из оборота вскоре изъяли 18,8 тысячи литров топлива на 413 тысяч гривен, а также пять комплексов для заправки на миллион гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА в 2016-ом году анонсировали старт борьбы с нелегальными АЗС.


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