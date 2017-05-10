На Киевщине устранены пять незаконных АЗС

Данные АЗС функционировали на территории региона. Сегодня эту информацию распространила пресс-служба ГФС. Согласно данным – в процессе ведения расследования производства согласно статье 275 украинского УК было выяснено, что в регионе функционирует пять незаконных автозаправок, которые торгую дизельным топливом.

Сказано в том числе, что по итогам обысков из оборота вскоре изъяли 18,8 тысячи литров топлива на 413 тысяч гривен, а также пять комплексов для заправки на миллион гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА в 2016-ом году анонсировали старт борьбы с нелегальными АЗС.