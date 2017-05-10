12:19 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165516:mysnichenko

На Донетчине осужден корректировщик огня боевиков

Корректировщика обстрелов на востоке страны приговорили к шести годам.

На Донетчине осужден корректировщик огня боевиков

Таким образом - Добропольский суд вынес недавно приговор корректировщику боевиков т.н. "ДНР" к шести годам заключения. Эти сведения поступили от пресс-службы местной прокуратуры Донецкого региона.

В сообщении этом речь идет о том, что жителя н.п. Авдеевка в суде назвали виновным согласно ст. 260 УК страны преступлении (участие в воинских формированиях). В прошлом году мужчина, освобожденный от наказания за различные преступления, начал сотрудничать с ДНР – отметили в прокуратуре.

Как сообщал УРА-Информ, недавно около Луганска террористы вновь стреляли из "Градов".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив