На Донетчине осужден корректировщик огня боевиков

Таким образом - Добропольский суд вынес недавно приговор корректировщику боевиков т.н. "ДНР" к шести годам заключения. Эти сведения поступили от пресс-службы местной прокуратуры Донецкого региона.

В сообщении этом речь идет о том, что жителя н.п. Авдеевка в суде назвали виновным согласно ст. 260 УК страны преступлении (участие в воинских формированиях). В прошлом году мужчина, освобожденный от наказания за различные преступления, начал сотрудничать с ДНР – отметили в прокуратуре.

Как сообщал УРА-Информ, недавно около Луганска террористы вновь стреляли из "Градов".