Луценко пригрозил уголовной ответственностью напавшим на участников АТО в Днепре

Они будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом в среду утром, 10 мая, на своей страничке в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также напомнил, что вчера восемь идентифицированных "титушек" напали на участников АТО.

Сейчас работает следствие и устанавливает организаторов и источник финансирования этих людей, - пояснил он.

При этом генпрокурор отметил, что проводится расследование "позорного сотрудничества" работников Национальной полиции с "титушками". За это также будут отвечать, - добавил Луценко, отметив, что по сути такая провокация стала возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 9 мая, в Украине во время акций посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне по всей Украине задержали 45 человек. При этом только в Киеве было задержано 25 человек.