Боевики под Луганском стреляли из "Градов" - ОБСЕ

Представители специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили этот факт в своем отчете. При этом, как сказано в документе, ОБСЕ зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

По данным миссии, по сравнению с предыдущими сутками количество нарушений режима тишины уменьшилось в Донецкой, однако увеличилось количество нарушений в Луганской области. Тут зафиксировано около 120 взрывов, тогда как в предыдущие сутки было зафиксировано около 40 взрывов, – говорится в отчете.

Представители миссии также отметили, что вечером 7 мая и в ночь на 8 мая был проведен мониторинг в подконтрольном ЛНР населенном пункте Кадиевка в 50 километрах к западу от Луганска. Тут наблюдатели слышали 30 взрывов. Затем СММ зафиксировала залп из 14 ракет с РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм за 1-3 км в неустановленном направлении", – говорится в отчете миссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки вторник, 9 мая, боевики 70 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных на Донбассе. В результате таких действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое украинских защитников получили ранения.