35 вражеских обстрелов зафиксировано на Донбассе

В сообщении говорится, что в общей сложности враг осуществил 35 обстрелов. 11 из них – из тяжелого вооружения.

Сообщается, что основные боевые действия велись между 10 и 13 часами на участке фронта Павлополь-Широкино. Боевики обстреливали из минометов сразу несколько передовых украинских позиций, а также задействовали танк. Всего было выпущено около 40 мин и 8 танковых снарядов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что за сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 22 тысячи граждан.