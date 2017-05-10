15:58 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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35 вражеских обстрелов зафиксировано на Донбассе

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга сообщил, что за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошел крупнейший обстрел трех направлений в зоне АТО.

35 вражеских обстрелов зафиксировано на Донбассе

В сообщении говорится, что в общей сложности враг осуществил 35 обстрелов. 11 из них – из тяжелого вооружения.

Сообщается, что основные боевые действия велись между 10 и 13 часами на участке фронта Павлополь-Широкино. Боевики обстреливали из минометов сразу несколько передовых украинских позиций, а также задействовали танк. Всего было выпущено около 40 мин и 8 танковых снарядов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что за сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 22 тысячи граждан.


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