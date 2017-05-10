220 россиян не пустили на территорию Украины

В сообщении говорится, что пограничниками было реализовано более 100 срабатываний базы Интерпола и выполнено более 800 поручений уполномоченных государственных органов. В связи с этим, по разным причинам в пропуске через государственную границу было отказано почти 220 гражданам России.

Кроме того, в этот период сотрудниками Госпогранслужбы задержаны почти 1000 человек за незаконное пересечение государственной границы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Украине за два дня задержали 89 граждан.