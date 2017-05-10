13:24 10.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве ожидается потепление с 16 мая

Украинские синоптики передают, что 16 мая, активность атмосферных процессов над территорией Украины ослабеет. В связи с этим ожидается существенное потепление.

В Киеве ожидается потепление с 16 мая

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метпрогнозив Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Согласно ее словам, 16 мая ожидается 20 градусов тепла. Однако уже завтра в столице Украины будет дождь.

В свою очередь ночью холодно, температура 1-2 градуса, по области ожидаются заморозки на почве и в воздухе, днем ​​температура около 15 градусов выше нуля.

"12 и 13 мая в Киеве ожидаются умеренные дожди", - добавила Голеня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 10 мая 2017 года, на левом берегу в украинской столице пошел снег с мокрым дождем. Впрочем, синоптики говорят, что никаких температурных рекордов ждать не стоит – холод не является чем-то аномальным.


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