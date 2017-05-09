Во время праздничных мероприятий ко дню Победы пострадало порядка 15 активистов

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко передал, что во время столкновений в День победы получили травмы до 15 участников акций.
Сообщается, что схватки были в разных городах, прежде всего в столице, Днепре, Одессе, Запорожье.
По промежуточным данным, задержаны более 50 человек.
Также в сообщении говорится, что во время столкновений пострадали как стражи порядка, так и активисты.
Ранее УРА-Информ сообщал, что 8 полицейских получили травмы во время стычек на праздничных мероприятиях.