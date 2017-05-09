17:12 09.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В полицию поступило сообщение о заминировании центральной площади в Харькове

Пресс-служба управления полиции Харьковской области проинформировала, что в данный момент проверяется сообщение о заминировании площади Свободы.

В полицию поступило сообщение о заминировании центральной площади в Харькове

Сообщается, что для проверки информации по адресу выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и работники взрывотехнического управления харьковской милиции. Ближайшие станции метро временно закрыты для пассажиров. Продолжается осмотр территории.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 8 полицейских пострадали во время массовых мероприятий ко Дню Победы.


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