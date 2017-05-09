В полицию поступило сообщение о заминировании центральной площади в Харькове

Сообщается, что для проверки информации по адресу выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и работники взрывотехнического управления харьковской милиции. Ближайшие станции метро временно закрыты для пассажиров. Продолжается осмотр территории.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 8 полицейских пострадали во время массовых мероприятий ко Дню Победы.